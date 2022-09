Infos zu Betreuung

Ilvesheim/Heddesheim. Bei zwei Terminen in Heddesheim und Ilvesheim können sich Interessierte über die Themen Betreuung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung informieren. Die Veranstaltung in Heddesheim findet am Donnerstag, 15. September, 18 Uhr, im Bürgerhaus statt und behandelt auch das zeitlich begrenzte Ehegattenvertretungsrecht ab 2023. Der Eintritt ist frei. Gleiches gilt für den Abend am Mittwoch, 21. September, in der Ilvesheimer Vetter-Stiftung. Ab 18 Uhr wird Susanne Krüger vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) unterstreichen, wieso es Sinn macht, sich rechtzeitig zu informieren und erläutern, wann eine rechtliche Betreuung angeregt werden sollte. Eine Anmeldung über h.trinkaus@heinrich-vetter-stiftung.de ist nötig. sane

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1