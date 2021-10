Informiert, gespielt und genossen

Nach der Pandemie-Unterbrechung im Vorjahr hat der beliebte Ilvesheimer Seniorennachmittag der Gemeinde in der Mehrzweckhalle stattgefunden, Corona-bedingt jedoch erstmals samstags und sonntags und jeweils mit gleichem Programm. Für beide Veranstaltungen des 42. Seniorennachmittags galt die 2G-Regel mit Einlasskontrolle. Der gut aufgelegte Conférencier Gerd Wawra führte gekonnt und charmant die Senioren durch das bunte Programm des Nachmittags.

Der beginnt traditionell mit den Einführungsworten des Bürgermeisters. Andreas Metz informierte über aktuelle Themen und über anstehende Vorhaben in Ilvesheim. Er sprach zunächst die Corona-Situation mit den Einschränkungen an. Geplant ist ein weiteres Vor-Ort-Impfangebot für die dritte Corona-Impfung. Er berichtete von der Fertigstellung der Goethestraße, der Einwohnerversammlung am 18. November unter anderem mit der Vorstellung des Ergebnisses der Umfrage zur städtebaulichen Entwicklung. Des Weiteren berichtete er über den Stand der L 597 und den Neubau des Radschnellwegs. Ein weiteres großes Projekt im kommenden Jahr ist die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle. „Im nächsten Jahr wird der Seniorennachmittag daher nicht in der Mehrzweckhalle stattfinden können“, so Metz. Obgleich es bereits mehrere Ideen gibt, wie der Seniorennachmittag dann stattfinden kann, forderte er die Senioren auf, ihm weitere Alternativvorschläge mitzuteilen.

Stolz auf „Helfer vor Ort“

Über eine Neuerung, das „Helfer vor Ort System (HvO)“ der Feuerwehr, ist er besonders stolz, verkündete er. Das HvO-System in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim soll das Zeitintervall verkürzen, bis der Rettungsdienst und der Notarzt vor Ort ist. Aufgrund der örtlichen Nähe zum Einsatzort sind die HvO-Einsatzkräfte so deutlich schneller zur Stelle. 14 Mitglieder der Feuerwehr Ilvesheim haben sich für diese Hilfe vor Ort bereit erklärt und werden in den nächsten Wochen den Betrieb aufnehmen. „Dieses System gibt es nicht in jeder Gemeinde, und es ist ein Gewinn für die Sicherheit der Ilvesheimer Bürger“, merkte Metz an.

Vor dem lukullischen folgte der musikalische Genuss durch Marlene Edler und Christian Krämer, die den Senioren eine beeindruckende Klangästhetik mit ihren Querflöten boten. Das Flötenduo der Musikschule Ilvesheim spielte Werke von Caspar Kummer und Friedrich Kuhlau und Werke aus der Oper „Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini.

Auf den herbstlich dekorierten Tischen stand für die Senioren wieder ein gut gefüllter Kuchenteller, und ehrenamtliche Helferinnen schenkten Kaffee aus. Später gab es für die Senioren noch eine Brezel.

Ganz Ohr waren die Senioren nach der Kaffeepause bei der Lesung der waschechten Ilvesheimerin Eva Englisch, die Auszüge aus ihrem Erstkrimi „Ilvesheimer Inseljäger“ vorlas. Natürlich spielt der Krimi in Ilvesheim. Für Kurzweil sorgte ebenfalls ein Ratespiel mit Gerd Wawra. Das Foto-Quiz, „Dalli Klick“ nachempfunden, kam bestens bei den Senioren an. fas