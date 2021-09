Information zu Erdwärme

Wenn an diesem Donnerstag, 30. September, der Ilvesheimer Gemeinderat zusammentritt, geht es neben der Planung einer Einwohnerversammlung (wir berichteten) noch um weitere Themen. Zum Beispiel wird die Verwaltung in der Sitzung über das Thema Erdwärme informieren. Konkret geht es darum, dass die Energieunternehmen MVV und EnBW in Zukunft Erdwärme als Energiequelle nutzen wollen. Dafür sind ausführliche Erkundungsarbeiten nötig. Ilvesheim liegt in einem Bereich, der für dieses Vorhaben untersucht werden soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Gast bei der Sitzung wird Torsten Fetzner, Bürgermeister der Stadt Weinheim, referieren. Dabei soll es um Chancen und Risiken dieser erneuerbaren Energieform gehen. Die Stadt Weinheim selbst ist Inhaberin einer sogenannten bergbaurechtlichen Lizenz für den nördlichsten Teil des Rhein-Neckar-Kreises. Aus diesem Grund ist Fetzner seit längerer Zeit mit dieser Thematik vertraut.

Aufzug am Feuerwehrgerätehaus

Darüber hinaus steht der Neubau eines Aufzugs am Feuerwehrgerätehaus auf der Tagesordnung. Hier sollen die Bürgervertreter grünes Licht geben – und zwar sowohl für die Entwurfsplanung als auch für die Vergabe der weiteren Plamnungsleistungen. Die Gesamtkosten für das Vorhaben könnten am Ende bei knapp 380 000 Euro liegen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Aufnahme des Rhein-Neckar Schwimm- und Sportvereins Ilvesheim in die Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde. Wenn der Gemeinderat zustimmt, kann der Verein in Zukunft von der Kommune Zuschüsse erhalten. tge

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2