In Goethestraße läuft alles nach Plan

Die Baustelle in der Ilvesheimer Goethestraße liegt voll im Zeitplan. Wie das Bauamt der Gemeinde auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, sollen die Arbeiten am 2. September abgeschlossen sein. Die Bauabschnitte eins und zwei sind bis auf die Deckschicht bereits fertig. Momentan würden im dritten Bauabschnitt die Gehwege wiederhergestellt. Anschließend erhält die gesamte Straße in einem Zug eine neue Deckschicht. In der Goethestraße werden seit Oktober 2019 sämtliche unterirdischen Leitungen und der Fahrbahnbelag erneuert. Die Maßnahme kostet rund zwei Millionen Euro. tge

