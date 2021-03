In Ilvesheim soll es Impftermine in der Mehrzweckhalle geben. Das bestätigte Bürgermeister Andreas Metz auf Anfrage dieser Redaktion. Berechtigt sind alle über 80-Jährigen, die bisher noch keine Immunisierung erhalten haben oder nicht woanders auf der Warteliste stehen. Der erste Termin könnte am Mittwoch, 31. März, sein. Wie die Verwaltung mitteilte, werden deshalb aktuell noch einmal alle über 80-Jährigen angeschrieben.

Antworten kann man per beigefügtem Antwortbogen oder einem Anruf im Rathaus der Gemeinde. Sobald die Rückmeldungen vorliegen und bekannt ist, wie vielen Men-schen das Impfangebot annehmen wollen, werden einem die genauen Termine für Erst- und Zweitimpfung (Datum und Uhrzeit) sowie weitere Informationen mitgeteilt. tge