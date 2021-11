Ilvesheim. Am 24. November und am 1. Dezember (beide Male ein Mittwoch) finden in der Ilvesheimer Mehrzweckhalle Impftermine statt – jeweils zwischen 10 und 16 Uhr. Es stehen alle zugelassenen Impfstoffe zur Verfügung. Mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis und Versichertenkarte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei großem Andrang kann keine Impfung garantiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1