„Impfmarathon“ in Ilvesheimer Mehrzweckhalle

Ilvesheim. Die Gemeinde Ilvesheim hat vom 4. bis 6. Januar eine Sonder-Impfaktion angekündigt. Bei einem „Impfmarathon“ können sich über 30-Jährige mit dem Impfstoff der Firma Moderna impfen lassen. Eine Anmeldung wird zum Marathon-Impfen nicht benötigt. Geöffnet hat die Mehrzweckhalle in Ilvesheim während der Impfaktion am Dienstag, 4. Januar, von 10 bis 18 Uhr, am darauffolgenden Mittwoch von 12 bis 20 Uhr und am Donnerstag, 6. Januar, von 10 bis 16 Uhr. Mitzubringen sind neben einer FFP2-Maske ein aktueller Lichtbildausweis, falls vorhanden ein Impfpass sowie die Einwilligungs- und der Anamnesebögen. Neben dem „Impfmarathon“ sind auch in Ilvesheim keine weiteren Impfaktionen geplant.

