Ilvesheimer Wunschbaumaktion extrem stark nachgefragt

Geschenke an Weihnachten - das ist doch selbstverständlich, oder? Weit gefehlt. Während bei manchen Familien zahlreiche Präsente unter dem Baum liegen, bleibt bei anderen nicht genug Geld, um den Liebsten eine Freude zu machen. Auch in Ilvesheim gibt es Menschen, denen es so geht. Aus diesem Grund hat die Bürgerhilfe vor zwei Jahren den Wunschbaum ins Leben gerufen. Das Prinzip ist einfach: Seit November wurden an bedürftige Kinder in der Inselgemeinde Wunschzettel verteilt. Die sind nun eingesammelt worden und hängen seit Donnerstagnachmittag an einem Baum im Rathaus-Eingang.

Maximalwert 25 Euro pro Präsent

Wer einen Wunsch erfüllen will, kann sich einen Zettel nehmen, das Geschenk besorgen und bis Montag, 12. Dezember, bei Sozialarbeiterin Elke Urbanski im Rathaus (Schlossstraße 9) abgeben. Sie leitet die Präsente weiter. Der Maximalwert liegt bei 25 Euro. Um die Zuordnung zu erleichtern, soll der Wunschzettel auf das Paket geklebt werden. Wer mehr Informationen benötigt, erreicht die Bürgerhilfe unter 0157/57 94 20 92 oder Elke Urbanski unter 0621/49 66 01 07. Die Nachfrage nach Wunschzetteln ist groß. Bereits am ersten Nachmittag wurden 50 Zettel mitgenommen, berichtet Urbanski am Donnerstagabend dieser Redaktion. Nur wenige Stunden zuvor hatten sie sowie Margot Maltry, Thorsten Walther und Eckhard Wagner von der Bürgerhilfe die Zettel aufgehängt. Wer keinen Zettel mehr erwischt, weil alle bereits vergriffen sind, kann auch ein selbst gewähltes Nikolausgeschenk im Rathaus abgeben. „Die Wunschzettel werden schnell weg sein“, hatte Walther bereits beim Pressetermin am Nachmittag prognostiziert. Er war zuvor mit Flyern in Kindertageseinrichtungen und Schulen gegangen. „Der Rücklauf war enorm, das hat echt gut geklappt.“ Unter den Kindern, die sich etwas wünschten, seien auch viele aus der Ukraine, sagt Walther. Urbanski berichtet zum Beispiel von Nikita: „Ich bin beeindruckt, wie er in sauberer Handschrift und fehlerfreiem Deutsch den Zettel beschriftet hat.“

Immer wieder gesteigert

Die große Zahl an Wunschzetteln stimmt Margot Maltry von der Bürgerhilfe froh und traurig zugleich. „Es ist schön, Menschen eine Freude machen zu können. Dass es so viele Wunschzettel gibt, zeigt aber auch, dass es vielen nicht gut geht.“ Dieses Jahr sind insgesamt 60 Wünsche zusammengekommen, beim ersten Mal vor zwei Jahren waren es 30, vor einem Jahr schon mehr als 40.

Eckhard Wagner ist aber sicher, dass es genug „Wunscherfüller“ geben wird: „Die Spendenbereitschaft in Ilvesheim ist enorm“. Er beobachte (trotz Inflation) eine Zunahme an Privatpersonen, die spenden. Den eindrucksvollen Beweis für diese Spendenbereitschaft liefert eine Frau, die gerade das Rathaus betritt, als sich die Beteiligten zum Foto aufstellen wollen. Sie hat schon einen der Wunschzettel in der Hand. „Darf ich den mitnehmen?“, fragt sie. Wagner bejaht und dreht sich zum Autoren dieses Textes um: „Sehen Sie, so schnell geht es.“