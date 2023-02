Ilvesheimer Partnergemeinde schickt Hilfsgüter in die Ukraine

Ilvesheim. Essen, Medikamente und Kleidung - in den kommenden Tagen wird erneut ein Lastwagen mit Hilfsgütern von Ilvesheim aus in die Ukraine fahren. Dieses Mal gibt es aber eine Besonderheit: Der Inhalt des Lkws stammt aus der französischen Partnergemeinde Chécy. Am Dienstagmittag ist die Ladung in Ilvesheim ankommen. Von dort aus geht es dann weiter in die Ukraine.

Technisches Gerät an Bord

Wie aus einer Nachricht der französischen Gemeindeverwaltung an das Ilvesheimer Rathaus hervorgeht, hat der Frachter nicht nur Essen, Medikamente und Kleidung geladen, sondern auch technische Geräte wie zum Beispiel einen Generator. Dieser wird im vom Krieg geplagten Land dringend gebraucht, da die russische Armee mit vielen Angriffe auf die Energieinfrastruktur zielt.

Ilvesheim und seine französische Partnergemeinde Chécy hatten im April des vergangenen Jahres gemeinsam eine Patenschaft für Broschniw-Osada übernommen. Broschniw-Osada ist ein Verbund aus mehreren Gemeinden. Damals handelte es sich um einen „symbolischen Akt, aus dem aber reelle Hilfe erwachsen soll“, wie Bürgermeister Andreas Metz es damals formuliert hatte. Seitdem gab es schon mehrere Spendenlieferungen aus Ilvesheim in die Ukraine (wir berichteten). tge