Ilvesheimer nehmen an Sporthilfe-Wettbewerb teil: Mit Onlineplattform zum Erfolg?

Der März 2020 ist vielen Menschen noch in guter, wenn auch nicht in positiver Erinnerung. Auch Fabio Bühler kann einiges aus der Zeit erzählen, als das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie komplett heruntergefahren wurde. Allerdings assoziiert er nicht nur Negatives mit den Wochen und Monaten des Lockdowns. Damals - so könnte man es vereinfacht sagen - startete Bühler mit dem, was sein

...