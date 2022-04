Krieg in der Heimat, Familien werden auseinandergerissen und Mütter sind mit ihren Kindern auf der Flucht. Dazu kommt die Ungewissheit, wie es weitergehen soll und was die Zukunft bringen wird. Eine humanitäre Katastrophe mitten in Europa. Da kam die Idee von Olga Metz, Ehefrau vom Ilvesheimer Bürgermeister Andreas Metz, genau zum richtigen Zeitpunkt. Man wollte das orthodoxe Osterfest

...