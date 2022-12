Von Torsten Gertkemper-Besse

Nudeln, Kekse, Öl, aber auch Kosmetikartikel und Toilettenpapier: In den mehr als 200 Tüten, die sauber aufgereiht nebeneinander stehen, findet sich eine große Vielfalt an Artikeln für den täglichen Bedarf. Bestimmt sind diese für bedürftige Familien in Ilvesheim, für die schon der Wocheneinkauf zu einer großen Hürde wird. Gepackt wurden die Einkaufstüten

...