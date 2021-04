Was soll ein neuer Treffpunkt für Jugendliche in Ilvesheim bieten: Sportgeräte, Sitzgelegenheiten oder doch beides? Unter anderem über diese Frage hat der Verwaltungsausschuss des Ilvesheimer Gemeinderats am Donnerstagabend diskutiert. Ausgangspunkt waren die Ergebnisse einer Jugendbefragung, die das Jugendzentrum JUZ in den vergangenen Monaten durchgeführt hatte. Im Kern geht es dem

...