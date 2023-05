Ilvesheim wählt einen neuen Bürgermeister

Ilvesheim. Die Gemeinde Ilvesheim wählt heute einen neuen Bürgermeister. Rund 7200 Wahlberechtigte sind zur Wahl aufgerufen. Neben Amtsinhaber Andreas Metz (parteilos) bewerben sich Thorsten Walther (SPD), Michael Haug (Grüne) und Günter Tschitschke (Freie Wähler) um das höchste Amt in der Gemeinde. Die Wahllokale in der Friedrich-Ebert-Schule sind ab 8 Uhr geöffnet und schließen um 18 Uhr. Das Ergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet. Erreicht keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, wird in zwei Wochen erneut gewählt.

