Ilvesheim: SPD stellt Antrag zum Damm

Die SPD-Fraktion im Ilvesheimer Gemeinderat hat einen Antrag zum Hochwasserdamm gestellt. Wie aus der Tagesordnung der kommenden Sitzung am Donnerstag, 20. Mai, hervorgeht, möchten die Sozialdemokraten, dass die Bürgervertreter das Thema im Herbst dieses Jahres in einer „öffentlichen Gemeinderatssitzung mit verantwortlichen Behördenvertretern erörtern“. Dies sollen die Räte in der nun anstehenden Sitzung beschließen. Diese beginnt um 19 Uhr und findet in der Mehrzweckhalle statt.

Dem Antrag ging nach Angaben der SPD eine Begehung des Ilvesheimer Hochwasserdamms voraus. Dabei standen besonders drei Fragen im Vordergrund: Wie gut schützt das Bauwerk noch gegen Hochwasser? Wie funktioniert die Wasserrettung bei hohem Wasserstand? Wie sieht es mit der Nutzung des Damms für Fußgänger und Radfahrer aus?

Senke im Bauwerk

Besonders auffällig war für die SPD-Fraktion eine Senke des Damms auf Höhe der Bergstraße. Ein weiterer Aspekt seien die Biberbauten im Dammfuß und deren mögliche Auswirkungen. Darüber hinaus wird in dem Antrag moniert, dass es auf dem Damm keine Beleuchtung gibt. Die SPD-Räte stellen die Frage, ob nicht eine „minimale Beleuchtung“ möglich wäre – auch für die Sicherheit der Rettungskräfte, wenn es zu einem Einsatz kommen sollte. Was die Nutzung des Weges für Radfahrer und Fußgänger angeht, bemängelt die SPD unter anderem den Zustand des Bodenbelags. tge