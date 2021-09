Ilvesheim: SPD ehrt treue Mitglieder

Die Freude war Thorsten Walther deutlich anzumerken. „Es ist schön, nach der langen Zeit ohne Präsenzveranstaltungen euch alle heute Abend begrüßen zu dürfen“, sagte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende an seine Genossen gewandt. Im vergangenen Jahr war die Versammlung Pandemie-bedingt ausgefallen. Bei der nun kürzlich abgehaltenen Jahresfeier standen Ehrungen für die langjährige Mitgliedschaft im Mittelpunkt. Rund 30 Gäste hatten sich hierzu auf der Terrasse des Aurelia Sängerheims eingefunden.

Wie sehr der Austausch allen gefehlt hatte, zeigte sich bereits beim Sektempfang. „Endlich wieder unbeschwert miteinander reden, diskutieren und lachen - es tut uns allen gut“, freute sich Walther über den Austausch. Als Gäste begrüßen durfte der Ortsverein an diesem Abend den SPD-Landtagsabgeordneten Sebastian Cuny, SPD-Kreisrat Thomas Zachler, den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktion Rolf Sauer und Gemeinderätin Dagmar Klopsch-Güntner sowie gleich vier SPD-Altgemeinderätinnen und -räte: Dieter Bühler, Sieglinde Sigmund, Walter Schmitthäuser und Hans Sturz. Nach einer kurzen Einführung standen die Ehrungen an. Aufgrund des Ausfalls im vergangenen Jahr durfte der Ortsverein an diesem Abend gleich neun Mitglieder auszeichnen. Die Ehrung selbst übernahmen Sebastian Cuny und die Mitgliederbeauftragte des Ortsvereins, Bettina Rüger.

Neben der Urkunde erhielten die Geehrten einen Rotwein von der Bergstraße sowie Pralinen aus Ilvesheim. Freuen durfte sich der Ortsverein auch über weitere Unterstützung. Neumitglied Eva Nolting erhielt am Samstagabend feierlich das rote Parteibuch überreicht. Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die Geehrten und die Dauer ihrer Mitgliedschaft:

50 Jahre: Franz Bauer

40 Jahre: Norbert Baumgarten, Holger Gnoth, Rolf Sauer, Walter Schmitthäuser und Hans Sturz

10 Jahre: Bettina Rüger, Isabelle Schubert und Simon Schubert red