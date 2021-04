Seit ein paar Jahren gibt es am Muttertag in Ilvesheim eine Tradition: Die Heinrich-Vetter-Stiftung lädt Mütter ein, die sonst alleine wären. Das Rahmenprogramm besteht aus Musik oder Gedichtvorträgen und manchmal auch einem gemeinsamen Essen. Doch wie bereits im vergangenen Jahr macht die Corona-Pandemie ein Treffen in größerer Runde unmöglich. 2020 war die SPD-Stadträtin Helen Heberer zu

...