Ilvesheim: Margot Illig von der örtlichen Caritas verabschiedet

Nach 40 Jahren im Dienste der Caritas Ilvesheim ist Margot Illig im Anschluss an einen festlichen Gottesdienst verabschiedet worden. Außerdem erhielt sie für ihre karitative Arbeit das Ehrenzeichen in Gold des Caritasverbands. Illigs Nachfolgerin wird Ingrid Baier.

Bereits Pater Hermle ging in der von ihm geleiteten Messfeier auf Illigs ehrenamtliches Engagement ein. Jutta Sommer, Vorsitzende des Gemeindeteams der Pfarrei St. Peter Ilvesheim, bedankte sich bei Illig für ihren „langjährigen unermüdlichen und außerordentlichen Einsatz in unserer Pfarrei für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind“. Im Anschluss daran würdigte Ursel Heyduk, Fachreferentin des Dekanatsverbands Mannheim, die Arbeit Illigs. Dasselbe taten die beiden Dekanatsvorsitzenden Eleonore Köble und Johanna Willmann. Sie gaben außerdem einen Abriss über die vielfältigen Tätigkeiten von Margot Illig. Hervorgehoben wurden ihre Fähigkeiten als Teamplayerin, hervorragende Zuhörerin und Netzwerkerin in den Gruppen und Verbänden der Gemeinde.

Besonderes Augenmerk richtete Illig stets auf sozial benachteiligte Menschen in der Gesellschaft. Das zeigte sich immer wieder in Aktionen wie Essenseinladungen für Obdachlose, Geschenktüten für Bedürftige in Mannheim und Umgebung sowie Krankenbesuche in Senioren- und Pflegeheimen. Musikalisch wurde der besondere Gottesdienst von Jonny Fritz an der Orgel begleitet. red