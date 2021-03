Wer in den vergangenen Tagen und Wochen durch die Neue Schulstraße in Ilvesheim gelaufen ist, dem wird es vielleicht schon aufgefallen sein: An der sonst eher schlicht gehaltenen Eingangstür zur Martin-Luther-Kirche hängen zahlreiche Zettel und Papiertüten an Fäden und Wäscheklammern. Doch was hat es damit auf sich? Das erklärt Pfarrerin Anna Paola Bier bei einem Besuch dieser Redaktion vor

...