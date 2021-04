Wenn am Donnerstag, 15. April, der Verwaltungsausschuss des Ilvesheimer Gemeinderates zusammenkommt, stehen zwei große Themen auf der Tagesordnung: Zum einen geht es um Neuerungen in der aktuell noch geschlossenen Gemeindebibliothek, zum anderen sprechen die Mitglieder des Gremiums über die Ergebnisse einer Jugendbefragung, die vom Jugendzentrum JUZ durchgeführt wurde. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Dort lassen sich die wegen der Corona-Pandemie notwendigen Abstände besser einhalten.

Das Thema Jugendbeteiligung beschäftigt die Kommunalpolitik schon länger. Besonders während der Diskussion um die Ertüchtigung von Spiel- und Bolzplätzen (dazu liegt ein Antrag der CDU-Fraktion vor) wurde häufiger die Bedeutung der Jugendbeteiligung angesprochen. Das JUZ hatte unter anderem für den Sommer des vergangenen Jahres ein Jugendforum geplant, das wegen der Corona-Pandemie allerdings ausfallen musste. Wie aus der Vorlage zur Sitzung hervorgeht, plante das Team als Alternativ-Angebot eine Umfrage und entwickelte einen Fragebogen zum Thema „Jugendplatz“. Anschließend gingen die Mitarbeiter des JUZ an Ilvesheimer Treffpunkte, wie zum Beispiel den Spargelacker, den Damm, die Eisdiele oder das Neckarufer und ließen die Jugendlichen direkt vor Ort den Fragebogen ausfüllen. Seit Herbst war auch eine Online-Teilnahme möglich. Die Ergebnisse sollen nun vorgestellt werden.

Neuerungen in Bücherei

Außerdem wird dem Verwaltungsausschuss die neue Nutzungsordnung der Ilvesheimer Bibliothek vorgelegt. Sie muss angepasst werden, unter anderem weil die Einrichtung nach ihrer Wiedereröffnung über einen Online-Katalog verfügen wird. Über diesen kann man eigene Ausleihen von zu Hause aus über das Internet verwalten.

Ausschuss, 15. April, 19 Uhr, Mehrzweckhalle