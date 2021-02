  Ilvesheim: Ist die Mehrzweckhalle bis Herbst 2023 saniert?

Sanierung der Mehrzweckhalle, die Förderung örtlicher Vereine oder die mögliche Errichtung einer neuen Sportanlage: Wenn der Ilvesheimer Gemeinderat an diesem Donnerstag, 4. Februar, zu seiner Sitzung zusammenkommt, stehen viele interessante Themen auf der Tagesordnung. Beginn ist um 19 Uhr. Die Sitzung wird als Online-Konferenz stattfinden. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, die Übertragung der Diskussion vor Ort im Sitzungssaal des Rathauses mitzuverfolgen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zuschauerzahl allerdings begrenzt. Hier folgt ein Überblick über die wichtigsten Themen.

Mehrzweckhalle: Die Verwaltung hat für die Sanierung der Mehrzweckhalle einen Zeitplan aufgestellt. Über diesen will sie den Gemeinderat am Donnerstagabend informieren. Aus einem der Sitzungsvorlage beigefügten Diagramm geht hervor, dass die Arbeiten im Herbst 2023 abgeschlossen sein könnten. Das ist allerdings nur eine vorläufige Schätzung, betont Bauamtsleiter Pascal Tholé auf Anfrage dieser Redaktion: „Pandemiebedingt ist der Zeitplan eine ganz schöne Herausforderung.“ Verzögerungen bei einzelnen Schritten können den ganzen Zeitplan nach hinten verschieben.

Die Pandemie sorgt aber auch in anderer Hinsicht für Probleme. Die geplante Beteiligung der Bürger wird erst einmal nur über das Internet stattfinden können. Auch die Vereinsvertretersitzung am Donnerstag, 11. Februar, bei der die Vereine zur Sanierung der Halle befragt werden, wird als Online-Konferenz stattfinden. Wenn die Lage es zulässt, soll es aber auch vereinzelt Vor-Ort-Termine geben.

Die Sanierung der Mehrzweckhalle ist durch den Aufschub des Kombibades das größte Bauvorhaben in den kommenden Jahren geworden. Die Gesamtkosten des Projekts könnten sich am Ende auf rund 4,5 Millionen Euro belaufen.

Vereinsförderung: Dieses Thema hat den Ilvesheimer Gemeinderat in den vergangenen Monaten mehrfach beschäftigt. Kontroverse Diskussionen gab es besonders darüber, wie die Kommune damit umgeht, wenn ein Verein für eine Investition bereits von anderer Seite eine Förderung erhält - so zum Beispiel von einem Verband oder einem Unternehmen. Soll die Gemeinde ihre Fördersumme in diesem Fall reduzieren oder den Betrag weiterhin an den Gesamtkosten der Investition messen? Der nun vorliegende Beschlussvorschlag sieht vor, dass weiterhin die Gesamtkosten der Investition als Grundlage für die Fördersumme genommen werden können. Weitere Regelungen betreffen die Abrechnung von Eigenleistungen und die maximale Förderhöhe. Das Abstimmungsergebnis könnte knapp ausfallen.

Sportanlage: Die CDU-Fraktion möchte, dass im Ilvesheimer Norden eine Freizeitanlage für ältere Kinder und Jugendliche entsteht. Über den entsprechenden Antrag wurde bisher noch nicht entschieden. Grund dafür war, dass die Dezember-Sitzung wegen der Pandemie und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen stark gekürzt worden war. Nun soll aber über den Antrag der Christdemokraten abgestimmt werden.