Ein Hauch von Matheunterricht lag in der Luft: In einem Raum der Friedrich-Ebert-Schule hat der Verwaltungsausschuss des Ilvesheimer Gemeinderats über den Haushalt 2022 beraten. Wegen Umbauarbeiten steht der Saal im Rathaus aktuell nicht zur Verfügung. Es war bereits der dritte Termin, an dem ein Gemeinderatsgremium den Etat-Entwurf diskutierte. Die Anträge aus der vorherigen Sitzung (wir

...