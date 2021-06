Ilvesheim: Ilvesheimer SPD hat einen neuen Vorsitzenden

Die Ilvesheimer SPD hat einen neuen Vorsitzenden. Wie der Ortsverein in einer Mitteilung bekannt gab, wurde der 35-Jährige Thorsten Walther von den Mitgliedern ohne Gegenstimme gewählt. Er wird den Ortsverein zukünftig gemeinsam mit Gemeinderätin Julia Weiss (20) und Dean Dehoff (26) führen.

AdUnit urban-intext1

In seiner schriftlichen Vorstellung an die Mitglieder hatte das Trio betont, den eingeschlagenen Weg als Team weiterzuführen: „Mitten in der Pandemie hat der Ortsverein gezeigt, wie viel Kreativität, Energie und Lust an politischer Arbeit in ihm steckt. Gemeinsam haben wir viel gelobte Initiativen auf die Beine gestellt, neue digitale Formate entwickelt und der Gemeinderatsfraktion zugearbeitet“.

Pandemie gibt den Rahmen vor

Für die kommenden Monate sieht Walther den Schwerpunkt in der Mitgliederarbeit: „Die Corona-Zeit hat tiefe Spuren hinterlassen.“ Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen liege der Fokus zunächst darauf, die zahlreichen Veranstaltungsformate des Ortsvereins „wiederzubeleben“.

AdUnit urban-intext2

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der SPD Ilvesheim und die Wahl des Vorstands waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Der Ortsverein hatte alle 54 Mitglieder zur Online-Versammlung Ende April geladen. Im Mittelpunkt der digitalen Veranstaltung stand neben den Berichten aus dem Vorstand die Aufstellung des Wahlvorschlags für die Neuwahl des Vorstands. Pinar Karacinar-Gehweiler und Simon Schubert standen für eine weitere Amtszeit als Vorsitzende nicht mehr zur Verfügung.

Abstimmung per Brief

AdUnit urban-intext3

Da eine Wahl des Vorstands in digitaler Form gemäß den Parteistatuten nicht umsetzbar war, organisierte der Ortsverein eine Briefwahl. Vorbereitet wurde diese durch Gemeinderätin Dagmar Klopsch-Güntner und den Fraktionsvorsitzenden Rolf Sauer. „Die vielen eingegangenen Rückumschläge ließen bereits im Vorfeld Positives für die Auszählung am 26. Mai vermuten“, schreibt die SPD in ihrer Mitteilung. „Das ist wahrscheinlich die stärkste Beteiligung an Vorstandswahlen in der Geschichte der SPD Ilvesheim. An eine solche Wahlbeteiligung von knapp 60 Prozent kann ich mich tatsächlich nicht erinnern“, freute sich Rolf Sauer am Tag der Auszählung. Insgesamt gingen 31 gültige Stimmzettel bei der Wahlkommission ein.

AdUnit urban-intext4

In der Ilvesheimer SPD gibt es seit kurzem auch ein neues Amt - und zwar das der Mitgliederbeauftragten. „Mit Bettina Rüger haben wir für dieses Amt eine Idealbesetzung gefunden“, freut sich Walther. Die 33-Jährige ist bestens vernetzt in Ilvesheim und dank ihrer Mutter, der verstorbenen Alt-Gemeinderätin Regina Zäh, tief verwurzelt in der SPD Ilvesheim.

Beauftragter für Internetauftritt

Simon Schubert (32) wird fortan als Internetbeauftragter das zweite neu geschaffene Amt im Vorstand begleiten. In der Corona-Pandemie hat der Ortsverein erfolgreich Bürgerveranstaltungen im Online-Format angeboten und seine Social-Media-Angebote (Facebook, Instagram) ausgeweitet. „Mit dem Amt des Internetbeauftragten soll die digitale Ansprache nachhaltig verfestigt werden“, erklärt Walther.

Der neue Vorstand

Vorsitzender: Thorsten Walther

Stellvertretende Vorsitzende: Julia Weiss und Dean Dehoff

Kassierer: Bernd Bischer

Schriftführer: Andreas Güntner

Beisitzerinnen und Beisitzer: Karin Diercksen, Normann Feuerstein, Doris Hartmann, Dagmar Klopsch-Güntner, Annette Sauer und Rolf Sauer

Revisoren: Marie Bühler und Dieter W. Bühler

Mitgliederbeauftragte: Bettina Rüger

Internetbeauftragter: Simon Schubert