Es war eines der großen Themen im Ilvesheimer Gemeinderat am Donnerstagabend: In seiner jüngsten Sitzung hat sich das Gremium mit den geplanten Baumaßnahmen am Alt-Neckar zwischen Ilvesheim und Seckenheim befasst. Das Gewässer soll ökologisch aufgewertet und für Menschen besser zugänglich werden. Außerdem brachte Bürgermeister Andreas Metz den Etatentwurf für 2022 ein (wir berichteten bereits,

...