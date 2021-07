Ilvesheim: Großer Andrang bei Fischerfest

„Is des schää.“ Die Ilvesheimerin Stefanie Spies sprach den vielen Besuchern des Fischerfestes aus dem Herzen. Nach Absagen wegen der Corona-Pandemie hatte der Angelsportverein (ASV) Ilvesheim wieder zum traditionsreichen Fest eingeladen. „Toll, dass endlich wieder eine Veranstaltung stattfindet, bei der man Freunde trifft und auf der man schnaggeln kann“, freute sich Sonja Münch mit vielen anderen Gästen. So sahen es auch Stefan und Martina Ebner, die über die Seckenheimer Brücke gekommen waren. Natürlich auch wegen des Fisches. „Der ist der Beste in der ganzen Umgebung“, lobte Stefan Ebner die Qualität.

Maske und Registrierung

Auf dem Festplatz hatten die Angler alles für eine Corona-konforme Veranstaltung getan. Erstmals wurde ausschließlich unter freiem Himmel gefeiert. 60 Garnituren konnten 350 Gäste aufnehmen. In der Warteschlange vor der Fischbräterei und auf dem Weg zum Sitzplatz galt es, eine Maske zu tragen, Gäste mussten sich registrieren. ASV-Vorsitzender Rolf Sauer und sein Stellvertreter Benjamin Seitz gingen von Tisch zu Tisch, um die Gäste per Luca-App oder Zettel zu registrieren.

„Schön, dass es jemand in die Hand genommen hat und auch das Risiko eingegangen ist“, lobte CDU-Rat Ralf Kohl das Engagement der Angler. Der Ilvesheimer Kohl, der gerade im Urlaub seinen 60. Geburtstag feierte, ist ein sehr langjähriger und treuer Fan der Veranstaltung, die es seit 50 Jahren gibt.

Doch erstmals fand das Fischerfest nicht am traditionellen Termin am ersten Juni-Wochenende statt. Zudem spannte sich kein schützendes Zelt über die Besucher. Deshalb spielte auch keine Band, wie es die Festgäste früherer Tage gewohnt waren. „Alles besser als gar nichts, man konnte endlich wieder raus“, gewann Gudrun Rosenlechner dem neuen Konzept nur Positives ab. Dass keine Bands auftraten, die stets für gehörig Stimmung im Zelt sorgten, wurde leicht verschmerzt. Dann muss man sich bei den Gesprächen auch nicht so anschreien, wurde argumentiert.

Großes Glück hatte der Veranstalter mit dem Wetter. Drei Tage gab es keine Regenschauer. Den Seckenheimer Dieter Fedel freute das für den Veranstalter ebenso wie viele andere auch. Kurz vor Ende der dreitägigen Veranstaltung war die Erleichterung beim Veranstalter denn auch spürbar.

70 Ehrenamtliche bringen sich ein

Zander, Forellen, Fischbrötchen, Pommes oder Falafel fanden reißenden Absatz. Knapp zwei Stunden vor dem offiziellen Ende des Fischverkauf gab es nur noch einige wenige Filets. ASV-Vorsitzender Rolf Sauer zeigte sich sehr zufrieden. „Die Umstände waren nicht einfach“, verriet er. Man habe sich gefühlt, als ob man das erste Fischerfest veranstaltet. „Die Kalkulation war ein Risiko“, blickte Sauer auf nervenaufreibende Stunden vor dem Event zurück. Nicht alle Lieferanten zeigten sich flexibel, so Sauer. Aber zusammen mit der großen Fischerfamilie habe man das Fest gestemmt, lobte der Vorsitzende sein Team.

Knapp 70 Personen brachten sich zum Wohl der Besucher ein. Auch die Gemeinde habe mit dem Absperren des Geländes den Verein unterstützt, sagte Sauer. Auch die Kleinen hatten ihren Spaß. Schiffschaukel, Karussell und ein Stand mit Süßigkeiten ließen so manches Kindergesicht strahlen.