Ilvesheim empfängt seine Neubürger im „Hirsch“

Von Klaus Neumann

„Mir ist es wichtig, Sie kennenzulernen“, versicherte Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz den Neubürgern, die zum Empfang in den „Hirsch“ gekommen waren. Mit Blick auf die bevorstehende Präsentation, den Besuch des Heimatmuseums sowie einem historischen Rundgang sah das Ortsoberhaupt auch Vorteile für die Besucher und Besucherinnen. „Sie erfahren etwas über Ihren neuen Wohnort“, kündigte er vor der Präsentation an.

Im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung wegen Corona aus. So waren rund 400 Bürgerinnen und Bürger, die 2019 und 2020 zugezogen waren, erst jetzt zur Informationsveranstaltung eingeladen. Unter Einhaltung der entsprechenden Corona-Regeln nahmen zahlreiche Neubürger mit Kindern im „Hirsch“ Platz. „Wir wollen die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern verbessern“, betonte Bürgermeister Metz.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus sind für Sie da“, rief das Ortsoberhaupt auch dazu auf, allzu lange Wartezeiten zu melden. Mit Interesse verfolgten die Gäste die Präsentation. Auch wenn mancher Bürger schon zwei Jahre in der Gemeinde lebt. So wie Bodo Aretz. Er kam mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern in das Bürgerhaus. „Wir fühlen uns hier wohl“, bekannte der Familienvater. Besonders die gut aufgestellte Kinderbetreuung in der Insel-Gemeinde hat es Familie Aretz angetan. Dass so ein Empfang organisiert werde, findet Bodo Aretz „wunderbar“, auch wenn ihm manches schon bekannt sei. So wie etwa der Bereich der Kinderbetreuung.

Vier Kindergärten öffnen ihre Pforten für die Kleinen, informierte Metz. Dazu gebe es zahlreiche Krippenplätze. Die Grundschule sei gut ausgestattet, unter anderem mit einer Lüftungsanlage. Kinder können zudem ihre Pause auf einem neuen Außengelände verbringen. Ein Jugendzentrum sei für die älteren Kinder da. Metz wies auch auf die neu konzipierte Bibliothek hin. Im Bürgerhaus fänden außerdem auch Trauungen oder Feiern statt.

Hoffen aufs Kombibad

Lange Zeit hatte die Kommune ein Freibad und ein Hallenbad. Das Freibad wurde abgerissen, das alte Hallenbad öffne, so Metz, ab Oktober wieder. Fertige Pläne für den Bau eines Kombibads am Standort des ehemaligen Freibads existieren, informierte das Ortsoberhaupt. „Ich hoffe auf den Startschuss für ein neues Bad im nächsten Jahr.“ Bekanntlich gibt es für das Kombibad weiterhin einen gültigen Bürgerentscheid. Die Mehrheit der Ilvesheimer Bürgerschaft hat sich 2015 für das Projekt ausgesprochen.

Starten soll im nächsten Jahr auf jeden Fall die Sanierung der Mehrzweckhalle, kündigte die Verwaltung an. Mit Stolz verwies der Bürgermeister auf die Einweihung der „alla-hopp!“-Anlage im September 2016. An der Planung waren damals auch blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler beteiligt. Denn in Ilvesheim schreibe man auch wegen der Schloss-Schule Inklusion seit Generationen groß, führte Metz aus.

„Sie können gerne einmal mitfahren“, warb der Bürgermeister für einen Besuch der französischen Partner in Chécy. Auch die vielen Veranstaltungen vor Corona wurden den Gästen vor Augen geführt. Marina und Manfred Hotz, die vor zwei Jahren aus Heddesheim nach Ilvesheim zogen, fanden die Veranstaltung „informativ“ und freuten sich über Kontakte, die sie knüpfen konnten.

Am Rad der Geschichte drehte Markus Enzenauer. Der Ilvesheimer Historiker nahm nach der Informationsveranstaltung Interessierte mit auf einen historischen Ortsrundgang durch die Gemeinde.