  Ilvesheim: Bürgermeister bringt Haushalt im Gemeinderat ein

„Zufriedenstellend mit guten bis sehr guten Aussichten.“ Wenn Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz das sagt, meint er nicht das Wetter der kommenden Tage, sondern seine Einschätzung zum Haushalt für das Jahr 2021. Am Donnerstag hat der Rathauschef den Etat-Entwurf in den Gemeinderat eingebracht. In den kommenden Sitzungen der Ausschüsse in der zweiten Märzwoche soll das Zahlenwerk beraten werden, ein Mal öffentlich und ein Mal nicht öffentlich. Nach aktuellem Stand geht die Verwaltung davon aus, dass der Haushalt in einer Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 31. März, beschlossen wird.

"Spiegelbild von 2020"

„Der Entwurf 2021 ist in gewisser Weise ein Spiegelbild des Haushalts von 2020“, erklärt Kämmerer Klaus Hering. Damit meint er, dass die wichtigsten Investitionen von 2020 auch 2021 wieder auftauchen. Wichtigster Posten hierbei ist die Planung der Mehrzweckhallen-Sanierung samt Umbau des angrenzenden Kindergartens „Rappelkiste“. Die Kosten der bis zu 4,5 Millionen Euro teuren Maßnahme sind vor allem in der mittelfristigen Finanzplanung zu erkennen. Diese beinhaltet die Jahre 2022 bis 2024. Wichtig: Der Umbau der Halle wird vom Land mit mehr als einer Million Euro gefördert. Die Zusage für einen großen Teil davon kam erst kürzlich (wir berichteten, hier geht es zum Artikel). „Dafür sind wir sehr dankbar, denn mit dieser Unterstützung wird unser Haushalt deutlich entlastet“, sagt Metz.

Für die Baustelle in der Ilvesheimer Goethestraße (hier ein Bild vom Sommer 2020) werden auch 2021 Mittel im Haushalt bereit gestellt. Im Herbst dieses Jahres soll die Sanierung abgeschlossen sein. © Torsten Gertkemper

Voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen wird die Ertüchtigung der Goethestraße. Auch für sie werden noch einmal 276 000 Euro (Abwasserkanal) sowie 576 000 Euro (Straßenoberfläche) im Haushalt 2021 bereitgestellt.

Weitere Straßen im Blick

Als Nächstes steht die Sanierung von Hebel- und Lessingstraße an. Auch diese Baumaßnahme findet sich im Etat für 2021 und der Planung für die kommenden Jahre wieder - mit 485 000 Euro für den Abwasserkanal und 225 000 Euro für die Straßenoberfläche. Der Blick in die mittelfristige Finanzplanung bringt weitere interessante Erkenntnisse. Im Gegensatz zur Planung im vergangenen Jahr sind dieses Mal keine Kredite vorgesehen - im gesamten Zeitraum bis 2024. Für Bürgermeister Metz ist das ein positives Zeichen: „Als die Pandemie begann, hatten wir die Angst, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Verluste entstehen, die man mit dem Ersparten finanzieren muss. Doch mit der jetzigen Planung können wir ab 2022 Liquiditätsüberschüsse erzielen. Damit können wir dann einen Teil unserer Investitionen bezahlen.“

Kombibad weiterhin eingeplant

So ist auch ein Teil des ersten Kombibad-Bauabschnitts in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten - einmal mit 500 000 Euro (2023) und einmal mit drei Millionen Euro (2024). Insgesamt ist der Hallenbadteil des Kombibads mit etwas mehr als zehn Millionen Euro veranschlagt. Das Geld für die ersten dreieinhalb Millionen Euro soll von der hohen Kante kommen. Dieses Ersparte, auch „Liquidität“ genannt, liegt aktuell (Stand Jahresende 2020) bei rund 8,6 Millionen Euro. Es geht in den kommenden Jahren auf rund 2,7 Millionen Euro zurück.

Negatives Ergebnis

Allerdings sind dabei all die zuvor genannten Investitionen (ein Teil des Kombibads, Mehrzweckhalle, Straßensanierungen) bereits eingerechnet. Zu Anfang der Corona-Pandemie sah es so aus, dass die Liquidität in ähnlichem Umfang schrumpft, allerdings ohne eine Investition getätigt zu haben. „Angesichts der aktuellen Lage sind wir zufrieden“, sagt Metz.

Die Corona-Pandemie hat aber auch in diesem Jahr Einfluss auf den Haushalt. „Wir spüren schon einen Rückgang der Steuereinnahmen“, sagt Bürgermeister Metz. Dieser drückt das veranschlagte Ergebnis - im Ansatz für 2021 steht im Gesamtergebnishaushalt ein negatives Ergebnis von etwa 1,36 Millionen Euro.

Erträge sollen steigen

Die „guten bis sehr guten“ Aussichten in den kommenden Jahren begründet der Rathauschef mit einer guten Prognose für die Einnahmenseite. Während Ilvesheim für 2021 mit Erträgen in Höhe von gut 19,9 Millionen Euro rechnet, sollen es 2021 schon mehr als 21 Millionen Euro sein. Dies würde sich auch auf das Ergebnis auswirken, das dann nur noch im negativen fünf- oder sechsstelligen Bereich läge.

Ilvesheim ist besonders von Steuereinnahmen und sogenannten Schlüsselzuweisungen abhängig. Beides bekommt die Kommune vom Land überwiesen. Wie hoch dieser aus Steuereinnahmen kommende Betrag ist, hängt maßgeblich davon ab, wie gut es der Wirtschaft geht. Gewerbesteuereinnahmen, die die Kommunen selbst erheben, hat Ilvesheim traditionell eher wenig.

Dass die Verwaltung trotz alle dem zuversichtlich in die Zukunft schaut, hat auch mit der finanziellen Hilfe des Landes zu tun. Wegen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Steuereinbrüche unterstützten Bund und Land die Kommunen im Jahr 2020 recht großzügig. Metz hofft, dass es 2021 weitere Unterstützungsmaßnahmen geben wird: „Wie die ausfallen werden, kann aktuell aber niemand sagen.“

Weitere wichtige Investitionen:

Helfer-vor-Ort-System (Unterstützung der regulären Rettungskräfte durch geschulte Ilvesheimer für einen Zeitvorteil im Einsatz): 6400 Euro

Beteiligungsprozess für die Schaffung eines Treffpunkts für Jugendliche: 20 000 Euro

Unterhaltung kommunaler Gebäude mit Außenanlagen: 582 550 Euro, unbewegliches Vermögen wie z.B. Straßen: 897 000 Euro

Erste Planungsrate für ein interkommunales Gewerbegebiet mit Ladenburg: 50 000 Euro

Umbaumaßnahmen im Feuerwehrhaus (Barrierefreier Zugang, Sanitärbereiche, Gefahrgutlager): 200000 Euro für die nächsten zwei Jahre

Unterhaltung der Spielplätze: 25 000 Euro

Bibliothek: u.a. 35 000 Euro Ausstattung, 25 000 Euro Unterhaltungsmaßnahmen, 10000 Euro Software