Die Ilvesheimer sollen in einer groß angelegten Fragebogen-Aktion zur Zukunft der Gemeinde befragt werden. Das haben die Bürgervertreter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates beschlossen. Die Ergebnisse sollen in das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK) einfließen. Darin geht es um die Frage, welche Entwicklung die Kommune in den kommenden 15 Jahren nehmen soll.

Das IGEK

