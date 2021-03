  Ilvesheim: Bücherei, Wasser und Müll Themen im Gemeinderat

Der Haushalt und die Sanierungsvariante für die Mehrzeckhalle waren die wichtigsten Themen der jüngsten Sitzung des Ilvesheimer Gemeinderats (wir berichteten). Darüber hinaus ging es aber auch um Themen wie die Bibliothek oder den Eigenbetrieb Wasserversorgung:

Die Bibliothek ist in der alten Kirche in Ilvesheim untergebracht. © Torsten Gertkemper

Bibliothek

Einstimmig hat der Ilvesheimer Gemeinderat Mittel für die Gemeindebibliothek bewilligt. Sie fließen unter anderem in die Anschaffung neuer Regalsysteme für gut 27 700 Euro. Außerdem stimmte das Gremium für den Beitritt der Einrichtung zum Verband Metropolbib. Dadurch wird es möglich, dass Nutzer der Ilvesheimer Bücherei mit ihrer Karte auch in den Bibliotheken anderer Kommunen Medien ausleihen. Außerdem stellte der Gemeinderat weitere Mittel für Sitzmöbel bereit. In der Einrichtung, die im Mai wiedereröffnen soll, werden während des Umbaus auch Malerarbeiten im Inneren durchgeführt.

Jahresrechnungen für das Wasser

Manche Jahresendabrechnungen des Ilvesheimer Eigenbetriebes Wasser haben bei den Gemeinderäten für Diskussionen gesorgt. Konkret ging es um die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017, die vom Gremium gebilligt werden mussten. 2015 und 2016 schloss der Eigenbetrieb mit einem Verlust, 2017 mit einem Gewinn. Grund für für die Verluste waren unter anderem Rechnungen, die erst Jahre nach der dazugehörigen Leistung des Unternehmens gestellt wurden.

Das heißt, die Bilanzen 2015 und 2016 wurden mit Ausgaben belastet, die eigentlich schon früher hätten verbucht werden müssen. Dies konnte aber nicht geschehen, da die Rechnungen erst so spät gestellt wurden. Das führte zu einigen Wortgefechten zwischen Gemeinderäten und Verwaltungsmitgliedern, die Bürgermeister Metz nach einigem Hin und Her mit Verweis auf die Sitzungsordnung stoppte. Am Ende nahm der Gemeinderat alle Abrechnungen einstimmig an.

Die Frage nach der gesunkenen Wasserverkaufsmenge trotz gestiegener Einwohnerzahlen beantwortete die Verwaltung damit, dass immer mehr wassersparende Geräte gekauft würden. Generell wurde Kritik daran laut, dass man erst Jahre später über die Jahresabschlussrechnungen entscheiden könne.

Müllansammlungen

Die Verwaltung hat angekündigt, mit dem Betreiber des Eiscafés am Kreisverkehr über die Müllablagerungen im Umfeld des Lokals zu sprechen. Ein Gemeinderat der Sitzung hatte das Anliegen an die Verwaltung herangetragen.