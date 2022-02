Ilvesheim: Beschlüsse des Rats werden wiederholt - die Statements der Fraktionen in voller Länge

Ilvesheim. Es ist eine Nachricht mit Brisanz: Der Ilvesheimer Gemeinderat wird alle Beschlüsse, die in der Sitzung im Januar gefällt worden waren, wiederholen. Das teilte Bürgermeister Andreas Metz mit. „Um die Rechtssicherheit der gefassten Beschlüsse zu garantieren, haben wir uns entschieden, die Beschlüsse der letzten Sitzung noch einmal zu fassen und jedem Gemeinderat zuvor die Gelegenheit zu geben, sich zu jedem Tagesordnungspunkt äußern zu können“, schrieb der Rathauschef zur Begründung. Es sei wichtig, in der anstehenden Sitzung am 24. Februar den Haushalt beschließen zu können und dafür eine sichere Grundlage zu haben.

An dieser Stelle folgen die ausführlichen Reaktionen der Gemeinderatsfraktionen zu diesem Thema. Allen politischen Gruppierungen hatte diese Redaktion zuvor folgende Fragen gestellt.

1) Wie bewerten Sie es, dass die Beschlüsse noch einmal wiederholt werden?

2) Geht die vom Bürgermeister verkündete Wiederholung ggf. auf eine Initiative Ihrer Fraktion zurück? Wenn ja, weshalb haben Sie die Initiative ergriffen?

3) Sehen Sie die in der jüngsten Sitzung gefassten Beschlüsse als angreifbar an?

4) Beabsichtigen Sie, bei einigen Punkten anders abzustimmen als beim ersten Mal?

Freie Wähler:

Zu 1) Offensichtlich hat die Verwaltung Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit der gefassten Beschlüsse. Insofern ist die Wiederholung der Abstimmungen nur konsequent. Zumal in dieser Sitzung einige wegweisende Beschlüsse gefasst worden waren, die unbedingt der Rechtssicherheit bedürfen.

Zu 2) Nein.

Zu 3) Dies müsste letztendlich ein Richter entscheiden.Wir wollen aber Ilvesheim jetzt voranbringen und nicht abwarten, bis irgendwann ein Gericht die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse bestätigt oder verneint. Auch deshalb ist die Wiederholung nur konsequent.

Zu 4) Seit der Nachricht des Bürgermeisters sind nicht einmal zwei Stunden vergangen. Deswegen gab es auch keine Gelegenheit, dass wir uns abstimmen. Aber nach meiner Einschätzung werden wir bei allen Punkten genauso abstimmen, wenn sich zwischenzeitlich nicht völlig neue Aspekte auftun.

Grüne:

In der Gemeinderatssitzung vom 27. Januar gab es leider einige Verstöße des Bürgermeisters gegen die Gemeindeordnung. Die Beschränkung der Redezeit auf drei Minuten und einen Beitrag pro Fraktion ist grundsätzlich so nicht zulässig. Wenn viele strittige Themen diskutiert werden sollen, sind solche Beschränkungen besonders problematisch. Unseren Vorschlag, die Sitzung digital abzuhalten, hat der Bürgermeister leider nicht aufgegriffen.

Die Arbeit im Gemeinderat erfolgt über den Austausch von Argumenten. Rede und Gegenrede sind der Weg, auf dem Entscheidungen reifen und besser werden. Leider bekamen wir mehrfach durch den Bürgermeister das Wort entzogen. Unsere Position vertreten und sichtbar machen konnten wir damit nur eingeschränkt. Dazu wurden nicht alle Fraktionen bei der Sitzungsführung gleich behandelt. Wir bekamen sogar einen Saalverweis angedroht. Auch auf persönliche Angriffe durften wir nicht entgegnen, obwohl unsere Geschäftsordnung solche Entgegnungen ausdrücklich vorsieht.

In Absprache mit dem Bürgermeister haben wir die Rechtmäßigkeit der Sitzungsführung überprüfen lassen und die genannten Beschränkungen wurden als rechtswidrig erkannt.

Die Wiederholung der Beschlüsse haben wir nicht gefordert, obwohl wir durchaus sehen, dass diese durch die Art der Sitzungsleitung angreifbar sind. Unser Anliegen ist vor allem die zukünftige Wahrung der Rechte von uns Gemeinderät*innen. Eine Wiederholung der Beschlüsse erscheint uns angesichts der gemachten Fehler dennoch konsequent. Es freut uns, wenn es uns gelungen ist in Zukunft eine bessere und rechtskonforme Beteiligung des Gemeinderates sicherzustellen.

Bei den Abstimmungen werden wir uns wie immer durch die Positionen, die wir mitbringen und durch die Argumente in der Debatte leiten lassen.

CDU:

1. Die Entscheidung des Bürgermeisters ist nachvollziehbar, da aufgrund der verkürzten Debatte, Missverständnisse über gefällte Beschlüsse aufgetreten sind. Über Form und Inhalt mehrerer Beschlüsse, die beispielsweise nach der Diskussion modifiziert wurden, gab es nach der Sitzung Uneinigkeit. Um im Nachhinein Klarheit über die gefällten Beschlüsse zu erlangen, kann es sinnvoll sein, Diskussion und Abstimmung zu wiederholen. Wichtig ist dabei, vor der Abstimmung den geänderten Antrag vorzutragen, damit jedes Ratsmitglied weiß, worüber es abstimmt. Das wurde in dieser Sitzung unterlassen.

2. Nein.

3. Formal sind Beschlüsse, die in dieser Sitzung getroffen wurden, eventuell anfechtbar. In der Geschäftsordnung ist der Ablauf einer Sitzung festgelegt. Abweichende Regelungen, die beispielsweise das Rederecht betreffen, wie Beschränkung der Redezeit oder Einschränkung der Wortbeiträge, kann nur der Gemeinderat beschließen. Sie können nicht vom Bürgermeister verordnet werden. Der Gemeinderat hätte demnach über diese Regelungen zu Beginn der Sitzung abstimmen und sie in Mehrheit beschließen müssen. Eine Beschränkung der Rednerliste auf eine Person pro Fraktion war bei dieser Tagesordnung wenig hilfreich. Viele Anträge hätten diskutiert und in Kompromissen zu einem Beschluss geführt werden sollen. Durch nur ein Statement pro Fraktion war das Aufeinanderzugehen in der Beschlussfassung schwierig und führte zu verschiedenen Verständnissen der abgestimmten Beschlüsse.

4. Diese Frage kann nicht beantwortet werden. Das Problem lag genau darin, dass im Nachhinein unterschiedliche Auffassungen bestehen, über was abgestimmt wurde. Das geht soweit, dass die Verwaltung einen Antrag der CDU als Antrag der Grünen angesehen hat. Wichtig ist zu klären, über was abgestimmt wird. Zu den von den Fraktionen eingereichten Anträgen können Änderungsanträge gestellt werden. In der letzten Sitzung wurden jedoch nicht über Änderungsanträge, sondern über Diskussionsergebnisse abgestimmt. Und die konnte jeder für sich ausgelegen. Die Zusammenfassung und Formulierung von abgeänderten Beschlüssen hat gefehlt.

SPD:

Die Beschränkung der Redner und Redezeit durch den Bürgermeister zur Verkürzung der Sitzungsdauer sahen wir als eine Corona-Schutzkonsequenz, nachdem noch 1 Tag vor der Sitzung die Grüne-Fraktion zur Absetzung der Sitzung aufgefordert hatten.

Diese Geschäftsordnungsanträge obliegen jedoch nur dem Rat selbst. Eine Abstimmung hierüber erfolgte nicht, jedoch stellte auch kein Ratsmitglied einen Geschäftsordnungsantrag. Wir sind der Meinung, dass dieser Verstoß gegen die Gemeinde- und Geschäftsordnung keinen Einfluss auf die freie Beschlussfassung hatte, weshalb wir auch nicht die Initiative zur Wiederholung ergriffen haben. Unser Abstimmungsverhalten wird sich aus diesem Grund auch nicht verändern. Wir bedauern, dass Kolleginnen und Kollegen die dies anders sehen, nicht während der Sitzung von ihrem Geschäftsordnungsantragsrecht Gebrauch gemacht haben und nun wohl juristisch nachtreten.