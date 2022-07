Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wohnhäuser Ilvesheim: Bauarbeiten in der Mozartstraße gehen weiter

Es ist ein brisantes Thema: Mehr als ein Jahr stockte der Bau von Häusern in der Mozartstraße, wo die Gemeinde Geflüchtete unterbringen will. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache, vieles ist aber noch unklar.