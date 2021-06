Ilvesheim: Alle Infos zur Bibliotheksöffnung am 22. Juni

Es geht wieder los: Am Dienstag, 22. Juni, öffnet die Gemeindebibliothek ihre Pforten. Ab 15 Uhr können die Leserinnen und Leser in den Beständen der Bücherei stöbern. Wie Caroline Rödel-Braune, Leiterin der Einrichtung, mitteilt, ist die Bibliothek künftig dienstags (15 bis 18 Uhr), mittwochs (10 bis 13 Uhr), freitags (10 bis 13 Uhr) und samstags (11 bis 13 Uhr) geöffnet. „Wir freuen uns auf die Wiedereröffnung und sind nun in den letzten Zügen der Vorbereitung“, sagt Rödel-Braune.

Neue Regale beschafft

Rund sechs Monate war die Einrichtung geschlossen. Rödel-Braune und Mitarbeiterin Christina Schobert sortierten in dieser Zeit den Bücherbestand neu, sorgten aber auch für einen neuen Anstrich im Innenraum. Dabei bekamen sie Unterstützung vom kommunalen Bauhof. Darüber beschaffte die Gemeinde neue Regale (wir berichteten).

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Einführung eines sogenannten Online-Katalogs. Er läuft über den Dienstleister LMS-Cloud und ist für Ilvesheimer Nutzerinnen und Nutzer über die Adresse gb-ilvesheim.lmscloud.net zu erreichen. „Hier können die Leserinnen und Leser im Medienbestand von zuhause aus recherchieren und prüfen, ob ein Medium vorhanden oder gerade entliehen ist“, berichtet Rödel-Braune. Das Benutzerkonto zeigt, was man gerade ausgeliehen hat und wann man das Medium zurückgeben muss. Außerdem kann man selbst verlängern, vormerken oder Anschaffungsvorschläge machen.

Künftig wird es in der Ilvesheimer Gemeindebibliothek auch Ausweise geben. Dabei haben die Nutzerinnen und Nutzer die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Ausführungen: dem Ilvesheimer Bibliotheksausweis oder der Metropol-Card. Die zweite Option ist vor allem für diejenigen attraktiv, die mehrere Bibliotheken in der Region nutzen wollen. Denn der gemeinsame Ausweis, die sogenannte Metropol-Card, ermöglicht die Vor-Ort-Nutzung von insgesamt 1,9 Millionen Medien in 41 Bibliotheken. Eine Übersicht über die verschiedenen Standorte gibt es unter metropolbib.de. Diese Internetseite bietet auch einen Zugang zu zahlreichen Online-Medien, wie zum Beispiel zu Hörbüchern, Zeitschriften, Zeitungen sowie Grafiken, Karten und Tabellen. Selbst, wenn man „nur“ einen Ilvesheimer Bibliotheksausweis besitzt, kann man auf dieses Online-Angebot zugreifen.

Ausweisdokument mitbringen

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre können die Gemeindebibliothek künftig gebührenfrei nutzen. Erwachsene zahlen unverändert zwölf Euro Jahresgebühr, der Familienausweis für Ehepaare und eheähnliche Lebensgemeinschaften ist für 18 Euro erhältlich. Die Metropol-Card kostet 24 Euro im Jahr.

Leiterin Rödel-Braune bittet darum, beim ersten Besuch in der wieder eröffneten Bücherei ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sollen für die Anmeldung in Begleitung eines Elternteils kommen.

Besuch und Nutzung der Gemeindebibliothek sind aktuell ohne Test-, Geimpften- oder Genesenen-Nachweise möglich. Allerdings ist das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske verpflichtend. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.