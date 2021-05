Ilvesheim: "alla-hopp!"-Anlage soll offen bleiben

Die Gemeinde Ilvesheim will die „alla-hopp!“-Anlage weiterhin geöffnet lassen. Das teilte Bürgermeister-Stellvertreter Günter Tschitschke auf Anfrage dieser Redaktion mit. In den vergangenen Tagen war in den sozialen Netzwerken im Internet vermehrt über eine erneute Schließung des Spielplatzes spekuliert worden. Grund: Viele Erwachsene hielten sich angeblich nicht an die bestehende Maskenpflicht.

„Wir beobachten durchaus die Situation und das Verhalten auf der Anlage. Wir konnten bisher beobachten, dass das Tragen der Masken fast durchweg eingehalten wird“, sagte Tschtischke, der Gemeinderat der Freien Wähler und erster Stellvertreter von Bürgermeister Andreas Metz ist. Man habe alledings registriert, dass auf der „alla-hopp!“-Anlage mitgebrachtes Essen verzehrt werde: „Das ist dort verboten.“

Auch wegen des unbeständigen Wetters sei ein sehr großer „grenzwertiger“ Andrang noch nicht zu beobachten gewesen, so Tschitischke. Das könne sich aber natürlich schlagartig ändern, wenn die Temperaturen stiegen und das Wetter schöner werde. Es bleibe daher abzuwarten, wie sich die Besucherinnen und Besucher dann verhalten werden. „Da wir erst vor einer Woche die Anlage geöffnet haben und der Inzidenzwert generell weiterhin in der Tendenz sinkt, bestehen zunächst keine Überlegungen einer erneuten Schließung“, fügte der Bürgermeister-Stellvertreter hinzu. tge