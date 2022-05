Die Schließung des Hallenbades in Ilvesheim bewegt weiterhin die Gemüter. Nun hat Christine Schaefer aus dem Mannheimer Stadtteil Feudenheim eine Unterschriftenliste an den Ilvesheimer Bürgermeister Andreas Metz übergeben. „Es gibt nach der Schließung des Hallenbades keine Schwimmmöglichkeit in Ilvesheim mehr“, sagte Schaefer, die nach eingenen Angaben rund 340 Unterschriften aus verschiedenen

...