„Ich musste schon sehr früh Verantwortung tragen“

Seit gut drei Jahren ist Gerda Vallentin in Ilvesheim zu Hause – ihre Heimat liegt aber woanders. „Ganz eindeutig Ostfriesland“, stellt sie im Telefongespräch klar. In Ostfriesland wurde Vallentin geboren, dort hat sie ihre Kindheit und Jugend verbracht. Noch heute spricht sie mit ihrer Tochter plattdeutsch. „So kann man dieses Stück Kultur noch erhalten. Heutzutage stirbt so etwas ja leider

...