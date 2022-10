Hohe Kunst der Improvisation in der Schloss-Schule Ilvesheim

Die Ilvesheimer Schloss-Schule ist in der Region wohl die einzige ihrer Art, bei der Kulturangebote keine visuellen Anreize, dafür aber völlig neue akustische Erlebnisse zu bieten hat. Schon seit rund einem Jahrzehnt finden in den Räumen der Schloss-Schule Konzerte im Dunkeln statt - kein Blickkontakt, keine Ablenkung. Diese Konzerte mit namhaften Künstlern aus dem In- und Ausland finden in der Regel im „Schwarzen Salon“ der Schule statt. Oder wie am Dienstagabend in der Aula, die blickdicht verhangen war. Das Team der Schloss-Schule und der Leiter des Arbeitskreises „Kultur im Dunkeln“, Gunter Bratzel, freuten sich am Dienstagabend besonders, dass das Konzert in Kooperation mit Enjoy Jazz, dem Internationalen Festival für Jazz und Anderes, stattfinden konnte.

Bratzel stellte im Vorfeld eine außergewöhnliche Begegnung mit der Erlebniswelt blinder Menschen und einer faszinierenden Reise in die Dunkelheit, welche die Sinne neu erleben lässt, vor. Damit sie sich in der Dunkelheit zurechtfinden, werden die Gäste vor dem Konzert von Schülerinnen und Schülern begleitet und zum Sitzplatz geführt. Diesen Part übernahmen bei diesem Konzert ausnahmsweise Lehrkräfte der Schule.

Eine Herausforderung für die Künstler und das Publikum. Für die Protagonisten bedeutet es höchste Konzentration „blindlings“ auf die Vorgaben, die vom Spielpartner erzeugt werden, zu reagieren.

Die anfängliche Befangenheit mancher Gäste vor dem Dunkel legte sich schnell, denn durch die Reduktion der visuellen Wahrnehmung erfolgte eine immens gesteigerte Intensität.

Dafür war ein eingespieltes Team zu Gast: Schlagzeuger Erwin Ditzner und Saxofonist Bernd Lehmann, zwei Urgesteine der Musik-Szene. Die beiden Vollblutmusiker kennen sich seit ewigen Zeiten, spielten jahrelang zusammen in der Mardi-Grass-Big-Band und in verschiedenen anderen bekannten Formationen. So sprühte im dunklen Saal ein Feuerwerk an musikalischer Empathie und Spielfreude.

Das von Free Jazz bis hin zu rockigeren Grooves und zuweilen auch recht ungewöhnlichen, bisweilen undefinierbaren Geräuschen von Schlagzeug (Ditzner) und Lehmann (Saxofon und Klarinetten) reichte. „In der Peripherie waren das heute bestimmt achtzig Prozent Improvisation“ erklärte Ditzner im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Jazzliebhaberinnen Viktoria und Elena aus Mosbach waren eigens den weiten Weg gekommen, um diese „dunkle Experience“ mit den beiden vielseitigen Protagonisten, „die sich gerne auf Experimente einlassen“, (Ditzner) zu erleben.

Gäbe es einen Preis für musikalische Kreativität (hoch lebe die Improvisation) ohne Netz und doppelten Boden, dann wären Ditzner und Lehmann die Preisträger des Abends gewesen. Denn Spaß machte dieser Abend - Musikern und Besuchern gleichermaßen. Die rund 100 begeisterten Zuhörer wurden dann zum Abschluss - mit einem Hauch von Free-Jazz als Zugabe - vom Dunkel der Aula ins Dunkel der Nacht verabschiedet.