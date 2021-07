Hofflohmärkte am 17. Juli

Beiderseits des Neckars finden am Samstag, 17. Juli, „Hofflohmärkte“ statt. Die 1. Nachbarschafts-Flohmärkte in Seckenheim und Ilvesheim sind von 15 bis 19 Uhr in Höfen, Einfahrten, Garagenvorplätzen und Gärten geplant. Damit Besucherinnen und Besucher erfahren, wo die Flohmarktstände sind, legt Koordinator Jens Flammann einen Höfe-Stadtplan auf, der im Internet auch als PDF-Version abrufbar ist.

Zudem stellt er Anbietern eine Checkliste zur Verfügung, damit die privaten Krempel-Händler erfahren, wie sie sich auf Wetter-, Pandemie- und andere Risiken einstellen können. Die dafür anfallenden Kosten werden von allen Beteiligten getragen, so dass ein Flohmarkt-Hof-Stand ab 25 Euro dabei ist.

Details sind online unter www.NachbarschaftsFlohmarkt.de und per Telefon (0621/48 34 83 93) bei Organisator Jens Flammann zu erfahren. Hier kann man sich auch anmelden. hat