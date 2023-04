Hocketse mit Kandidat

Die Hocketse beim Ilvesheimer Kaninchenzuchtverein steht wieder an. Wie die Freien Wähler mitteilten, findet die Veranstaltung am Samstag, 15. April, ab 16 Uhr statt. Der Zeitpunkt ist etwas früher gewählt als sonst, denn vor den Bürgermeisterwahlen am 7. Mai sollen die Besucherinnen und Besucher „in lockerer Atmosphäre mit dem von den Freien Wählern unterstützten Kandidaten Günter Tschitschke ins Gespräch zukommen“, wie die Organisatoren schreiben. Tschitschke ist einer von insgesamt vier Kandidaten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Programmpunkte sind ein Auftritt der Band eight4tyNine sowie eine Kochvorführung von Simon Kolar. „Daneben werden wie immer weißer Käse und Kartoffeln sowie Hausmacher Wurst und Gegrilltes auf dem Speiseplan stehen“, versprechen die Veranstalter. Auch das bekannte Hocketse Rätsel wird wieder angeboten. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, bei schlechtem Wetter in der Halle der Kaninchenzüchter. tge