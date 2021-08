Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats über Schutzvorkehrungen gegen Hochwasser gesprochen. Anlass war die Flutkatastrophe in großen Teilen Westdeutschlands. Der Rathauschef betonte, dass es in der Inselgemeinde zahlreiche Vorkehrungen gebe. Dazu gehörten groß dimensionierte Abwasserrohre, versickerungsfähiges Straßenpflaster, aber auch die

...