Es war einiges an Arbeit: Mit einer knapp dreistündigen öffentlichen Sitzung ist der Ilvesheimer Gemeinderat in das Jahr 2023 gestartet. Einen Teil des Treffens am Donnerstagabend machten Verabschiedungen und Neu-Verpflichtungen aus. Diese Redaktion hatte bereits über die Personalwechsel berichtet.

Den größten Teil der Sitzung nahm die Beratung über den Haushaltsentwurf 2023 ein. In

...