Haushalt genehmigt

Das Kommunalrechtsamt hat den Ilvesheimer Haushalt für 2022 genehmigt und dabei ein positives Urteil über die Etatplanung gefällt. Das geht aus einem Schreiben hervor, das dem „MM“ vorliegt. Darin bestätigt die Aufsichtsbehörde die „Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 24. Februar beschlossenen Haushaltssatzung“. Weiter heißt es: „Die Gemeinde Ilvesheim präsentiert für das Jahr 2022 einen Haushaltsplan, bei dem die Kommunalaufsicht keinen Grund für größere Anmerkungen haben dürfte.“

Als Grund dafür werden unter anderem die positiven ordentlichen Ergebnisse der Folgejahre angegeben. Das Investitionsverhalten müsse sich aber auch „künftig an den Eigenfinanzierungsmöglichkeiten und am Machbaren orientieren“. Auch die diesjährigen Haushaltsberatungen waren in Ilvesheim von großem Streit um das Kombibad sowie von gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Das 2015 im Gemeinderat beschlossene und durch einen Bürgerentscheid bestätigte Projekt hat im aktuellen Gemeinderat eine Mehrheit von 12:7. tge

