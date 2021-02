Der Ilvesheimer Gemeinderat hat sich auf eine Sanierungsvariante für die Mehrzweckhalle festgelegt. Mit den Stimmen von Freien Wählern, Grünen, der SPD und dem Bürgermeister entschied sich das Gremium für die sogenannte Option „3+4“. Die CDU-Fraktion enthielt sich.

Die Ziffern 3 und 4 stehen für die Anzahl an Krippen- sowie Kindergartengruppen, die in der neu sanierten Halle und dem benachbarten Multifunktionsgebäude später unterkommen sollen. In einer Studie hatten die von der Gemeinde beauftragten Planer auch die kleineren und günstigeren Varianten „3+3“ und „2+4“ vorgelegt. Die nun beschlossene „3+4“-Ausführung war zuvor von der Verwaltung ausdrücklich empfohlen worden. Deren Kosten liegen insgesamt bei 4,5 Millionen Euro. Die anderen Varianten waren zwischen 300 000 und 600 000 Euro günstiger.

Mehr Platzbedarf

Wichtigstes Argument: Man habe so mehr Flexibilität, um kurzfristig auf Entwicklungen bei den Kinderzahlen reagieren zu können. Nötig wird der Ausbau von Halle und Multifunktionsgebäude deshalb, weil die bisher in den Containern in der Heddesheimer Straße untergebrachte Kinderkrippe umziehen muss und somit eine neue Heimat braucht. Da sich im Multifunktionsgebäude aber bereits der Kindergarten „Rappelkiste“ befindet, steigt der Platzbedarf.

„Die Variante ,3+4‘ ist die sinnvollste“, sagte Andreas Trier (Freie Wähler) in der Sitzung am Donnerstagabend. Er betonte, dass die Funktion der Halle für die Vereine nicht eingeschränkt werden dürfe: „Für die ist das eine wichtige Einnahmequelle, wenn sie hier Veranstaltungen abhalten.“ Jens Kühnle (Grüne) stimmte der Verwaltung im Großen und Ganzen ebenfalls zu. „Zusätzlicher Raum ist kein verlorener Raum“, sagte er mit Bezug auf die Wahl der größtmöglichen Ausbauvariante. Man sei deutlich flexibler, was die Zukunft angehe.

Dass die Kinderzahlen in den kommenden drei Jahren in Ilvesheim vermutlich sinken, sah er nicht als Hindernis: „Die sanierte Halle bleibt für die kommenden 30 Jahre, das ist ein ganz anderer Zeithorizont.“ Die prognostizierte Entwicklung der Kinderzahlen in Ilvesheim hatte die Verwaltung dem Gemeinderat kurz zuvor präsentiert.

Skeptische Stimmen kamen von CDU und SPD. „Uns fehlt die Perspektive für die Nutzung der Vereine. Der Fokus liegt bisher sehr stark auf der Kinderbetreuung“, sagte Ralf Kohl (CDU). Er forderte mehr Informationen zu Themen wie Stauraum, Besucherkapazitäten und Toilettenanlagen. Ähnlich äußerte sich der SPD-Fraktionschef und Vorsitzende des Angelsportvereins Rolf Sauer: „Aktuell sehe ich für die Vereine keinerlei Nutzen aus der Hallensanierung.“ Er hatte manche Ideen der Planer bereits bei dem Treffen von Verwaltung und Vereinen (wir berichteten) deutlich kritisiert.

Frage nach Betriebserlaubnis

Eine weitere Angst einiger Gemeinderäte: Die Halle könnte nach ihrer Sanierung – unter anderem wegen fehlender Toiletten – nur noch eine Betriebserlaubnis für weniger Gäste als bisher bekommen. Einige Vereine könnten dann ihre Feste nicht mehr wie früher dort feiern. Bauamtsleiter Pascal Tholé betonte, dass viele Informationen noch gar nicht vorliegen könnten. „Bisher haben wir eine sehr weit ausgearbeitete Studie zur Sanierung – mehr nicht. Wir werden natürlich noch über detaillierte Planungen sprechen.“