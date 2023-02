Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Günter Tschitschke will Bürgermeister von Ilvesheim werden

Er ist Gemeinderat, Bürgermeisterstellvertreter und der vierte bekannte Bewerber um das Bürgermeisteramt in Ilvesheim: Günter Tschitschke will es wissen - und tritt unter anderem gegen Amtsinhaber Andreas Metz an.