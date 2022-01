Grüne und CDU sprechen über Etat

Die Ilvesheimer Gemeinderatsfraktionen von Grünen und CDU laden am Montag, 10. Januar, um 19 Uhr zu einem digitalen Haushaltsgespräch ein. Nachdem der Entwurf für 2022 Ende Dezember eingebracht wurde, wollen sich die Fraktionen nun mit Dirk Simons vom Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen an der Universität Mannheim über die finanzielle Situation Ilvesheims unterhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Simons, selbst Ilvesheimer, soll eine Übersicht über die Entwicklung der Haushaltslage der Gemeinde geben und Risiken sowie Gestaltungsspielräume für die nächsten Jahre identifizieren. Die Veranstaltung findet per Zoom-Meeting statt. Wer teilnehmen möchte, kann sich per Mail an info@gruene-ilvesheim.de oder an kontakt@cdu-ilvesheim.com anmelden. red/jei

Info: info@gruene-ilvesheim.de kontakt@cdu-ilvesheim.com