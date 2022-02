In Ilvesheim bestimmt spätestens seit vergangenen Donnerstag wieder das Streitthema Kombibad die Agenda. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es hoch her – bis zu einem angedrohten Saalverweis (wir berichteten). Doch nicht nur das umstrittene Bad stand auf der Tagesordnung. Da der Haushalt beraten wurde, meldeten die Gemeinderatsfraktionen naturgemäß zahlreiche Wünsche an – zu ganz

...