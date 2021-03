Vor dem Hintergrund der immer noch hohen Corona-Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis sagt Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz alle für Januar vorgesehenen Präsenzsitzungen gemeindlicher Gremien ab. Die Sitzung des Technischen Ausschusses am 13. Januar entfällt „mangels Notwendigkeit“, wie er schreibt. Die Versammlung der Jagdgenossenschaft am 14. Januar wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die für den 21. Januar vorgesehene Sondersitzung des Gemeinderates zum Thema Radschnellweg wird laut Metz in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium online stattfinden.

Mit Tablets wählen sich die Ausschuss-Mitglieder ein. © Hans-Jürgen Emmerich

„Erfahrungen sammeln“

Zuvor tagt der Verwaltungsausschuss am Donnerstag, 14. Januar, zum ersten Mal online. Im Vorfeld erhalten die Mitglieder dafür Tablets, die bereits Ende vergangenen Jahres geliefert worden waren. „Diese sind mit Kamera und Mikrofon ausgestattet, so dass alle die gleichen technischen Voraussetzungen für eine Teilnahme haben“, schreibt der Bürgermeister. Für die Konferenz werde das Programm TeamViewer verwendet. Bürger, die die Beratungen verfolgen wollen, müssen sich dazu im Rathaus einfinden. Dort gelten strenge Hygieneregeln. Ob man den Zugang zur Konferenz auch über die Homepage freigeben könne, werde noch geklärt, sagte Metz auf Nachfrage: „Auch für uns ist das alles Neuland.“

Nach Ansicht von Metz ist die Sitzung des Verwaltungsausschusses eine gute Gelegenheit, Erfahrungen mit Online-Videokonferenzen zu sammeln. Beschlüsse seien nicht vorgesehen. Der Mediziner Eric Henn werde über das Modell „Helfer vor Ort“ informieren. Diese könnten in Notfällen lebensrettende Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisten. „Es ist zu hoffen, dass die Infektionszahlen es zulassen, dass wir uns bald auch wieder in einer Präsenzsitzung treffen können“, schreibt Metz, fügt jedoch hinzu: „Ich befürchte jedoch, dass dies in den nächsten Wochen noch nicht gefahrlos möglich sein wird, so dass wir uns mit diesem neuen Sitzungsformat beschäftigen sollten.“