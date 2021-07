Gibt es ein neues Café in Ilvesheim?

Aus der Immobilie in der Wachenheimer Straße 1 in Ilvesheim könnte ein Café werden. Wie aus der Vorlage zur Sitzung des Technischen Ausschusses hervorgeht, liegt eine sogenannte Bauvoranfrage vor. Das ist noch kein Bauantrag, die Anfrage dient lediglich dazu, das Meinungsbild unter den Bürgervertretern zu ermitteln. Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 14. Juli, um 19 Uhr. Sie findet – anders als derzeit noch die Gemeinderatssitzungen – im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Vielen Ilvesheimern ist das Gebäude vermutlich noch als Bäckerei Link bekannt. Aktuell steht es leer. Nun könnten dort vielleicht bald wieder Konditoreiwaren verkauft werden. „Es ist geplant, die ehemals als Bäckerei und Konditorei genutzten Räumlichkeiten als Café mit Verkauf von Konditoreiwaren zu nutzen, wobei die Produktion der Waren vor Ort erfolgen soll“, heißt es in der Vorlage.

Anfrage zur Risikobewertung

Laut Sitzungsvorlage haben sich die Antragsteller deshalb für eine Voranfrage entschieden, um eine Risikoabwägung für ihr Vorhaben vorzunehmen. Die Verwaltung steht dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber. Grundsätzlich seien solche Einrichtungen in Wohngebieten zulässig. „Bezüglich der Nutzungsart bestehen daher keine Bedenken, im Gegenteil, die Verwaltung sieht in der Wiederbelebung dieses Standorts eine Verbesserung der Versorgung und begrüßt daher die beantragte Nutzung ausdrücklich“, schreibt das Bauamt in der Vorlage.

Dass auf der Fläche keine Stellplätze angeboten werden können, sieht die Verwaltung nicht als Problem. Das Lokal diene vor allem der Versorgung des unmittelbar benachbarten Wohngebiets und würde daher eher von Fußgängern als von Autofahrern angesteuert, der Standort sei daher akzeptabel. Die Antragsteller haben dennoch Stellplätze auf dem Vereinsgelände der Christlichen Gemeinde Ilvesheim e.V. angeboten. tge

