Gemeindefestfür daheim

Wenn am Sonntag, 25. Juli, in Ilvesheim der evangelische Gottesdienst ansteht, ist das in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Ereignis in der Gemeinde. Es geht los um 10 Uhr unter freiem Himmel auf dem Gelände der Vogelfreunde Ilvesheim. In diesem Gottesdienst werden Pfarrerin Anna Paola Bier und Diakonin Frauke Maria Manske offiziell von Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller in ihre Ämter eingeführt.

Im Anschluss gibt es ein „Gemeindefest für daheim“, das bedeutet es gibt Taschen mit fünf Stücken Kuchen, einer Andacht, einer Überraschung und einem kleinen Angebot für die Kinder. Sie kosten fünf Euro und können direkt nach dem Gottesdienst mitgenommen oder später im Gemeindehaus abgeholt werden.

Anmeldung bis 22. Juli

Wer Interesse hat, wird gebeten, sich bis Donnerstag, 22. Juli, beim Pfarramt zu melden. Auch wer einen Kuchen spenden möchte, darf gerne beim Pfarramt anrufen oder eine Mail schreiben. Die Telefonnummer lautet 0621/49 23 72, Mailadresse: ilvesheim@kblw.de. tge