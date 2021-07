Gemeindebücherei bietet Mediensprechstunde an

Ilvesheim. Die Gemeindebibliothek Ilvesheim bietet am 7. Juli von 16 bis 17.30 Uhr eine Online-Mediensprechstunde mit Expertinnen der Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht.“ Kristin Langer und Iren Schulz, Mediencoaches von „Schau hin!“, beantworten Fragen zu aktuellen Medienformen und zur Mediennutzung von Kindern. Die beiden Expertinnen sind ausgebildete Medienpädagoginnen und seit langem in der Vermittlung von Medienkompetenz und in der Medienbildung aktiv.

Kostenlose Aktion

„Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht.“ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der öffentlich-rechtlichenSender Das Erste und ZDF sowie der AOK – Die Gesundheitskasse. Die Mediensprechstunde von Gemeindebibliothek Ilvesheim und „Schau hin!“ richtet sich insbesondere an (Groß-)Eltern und Erzieher*innen, die mehr über dieMedienwelten von Kindern und Jugendlichen erfahren möchten.