Die Gemeinde Ilvesheim will sich das Grundstück des ehemaligen Lokals „Zur Rose“ sichern. Wie aus einer Sitzungsvorlage für den Gemeinderat hervorgeht, soll dafür ein Vorkaufsrecht beschlossen werden. Es erstreckt sich vom Gebäude an der Ecke Haupt-/Schlossstraße bis zu bestimmten Grundstücken an der Wassergasse. Die Sitzung des Gemeinderats findet am Donnerstag, 27. Januar, ab 19 Uhr in der

...